Traktorfahrer bei Unfall in Bad Urach schwer verletzt

BAD URACH. Am Freitag, 5. Mai gegen 13.50 Uhr, ist es auf der B28 zu einer Kollision zwischen einem abbiegenden Traktor und einem Pkw gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die landwirtschaftliche Zugmaschine die B28 von Böhringen kommend in Richtung Bad Urach. Hinter dem Traktor fuhren drei bislang unbekannte Pkw und an vierter Stelle ein Pkw MB Sprinter. Als die Fahrzeugkolonne begann, die Zugmaschine zu überholen und sich der Sprinter auf deren Höhe befand, setzte diese plötzlich zum Abbiegen an und touchierte mit dem linken vorderen Rad den Pkw auf Höhe der Beifahrertür. Der Sprinter wurde daraufhin nach rechts abgewiesen, rollte den etwa drei Meter tiefen Hang neben der Fahrbahn hinab und kam letztlich nach etwa 40 Metern zum Endstand.

Der Traktor-Lenker missachtete bei diesem Abbiegevorgang die vorgeschriebene Fahrtrichtung Geradeaus und bog nach links in Richtung eines Rastplatzes ab. Der 25-jährige Zugmaschinenführer zog sich durch den Unfall Verletzungen im Bereich der Lendenwirbel zu und wurde in ein Klinikum verbracht. Der 60-jährige Sprinter-Lenker blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von etwa 7.000 Euro. (pol)