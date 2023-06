Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein 65-jähriger Radfahrer ist am Freitagmittag nach einem Sturz verstorben. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann gegen zwölf Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Feldweg kurz nach Haldenegg in Richtung Bremelau unterwegs, als er auf einem geraden und leicht abschüssigen Teilstück alleinbeteiligt zu Fall kam. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst verstarb der 65-Jährige noch an der Unglücksstelle. (pol)