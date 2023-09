Trafo in Wohnhaus in Sondelfingen gerät in Brand

Feuerwehrmänner sitzen in ihrem Fahrzeug.

REUTLINGEN. Zu einem Schmorbrand sind am Mittwochabend die Rettungskräfte in die Sondelfinger Stettertgasse ausgerückt. Gegen 21.40 Uhr war ein Trafo des Antennenverteilers auf dem Dachboden eines Wohnhauses in Brand geraten, berichtet die Polizei. Glücklicherweise bemerkte dies ein Bewohner rechtzeitig und konnte den Schmorbrand noch vor dem Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr selbst löschen. Die Feuerwehr musste im Anschluss lediglich die Räumlichkeiten belüften. Der Brandentdecker wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, da er beim Löschen Rauch eingeatmet hatte. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (pol)