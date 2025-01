Telefonbetrug in Ammerbuch: Betrüger gibt sich als Polizist aus

Eine Frau nimmt einen Telefonhörer in die Hand.

AMMERBUCH. Eine Frau aus Altingen ist am Dienstag von dreisten Telefonbetrügern um Bargeld und Wertgegenstände gebracht worden. Ein Unbekannter hatte die Frau am Nachmittag angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Er behauptete, dass Personen aus der Nachbarschaft überfallen und ausgeraubt worden seien und nun auch ihr Hab und Gut in Gefahr sei.

Mit dieser erfundenen Geschichte brachte der Anrufer die Frau im Laufe des Telefonats dazu, einen vierstelligen Geldbetrag und Wertgegenstände an ihrer Wohnanschrift einem Komplizen auszuhändigen. Am Abend erstattete die Geschädigte Anzeige. Der Abholer war etwa 185 Zentimeter groß und schlank. Er hatte eine helle Hautfarbe, dunkle Haare und einen schmalen Kopf. Zur Tatzeit war er mit einer blauen Regenjacke bekleidet.

Zeugen, die zwischen 19.15 Uhr und 19.45 Uhr insbesondere im Bereich der Stiegel- und der Schulstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Abholer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (pol)