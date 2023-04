Teenager soll Geld geklaut und Lehrer mit Pfefferspray attackiert haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Reutlingen-Nord seit Dienstagnachmittag gegen einen 16-Jährigen. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Jugendliche gegen 16.50 Uhr in einer Umkleidekabine einer Schulturnhalle in der Wittumstraße Bargeld entwendet haben, was vom Hausmeister und einem Lehrer bemerkt wurde.

Der 16-Jährige ergriff daraufhin die Flucht, wobei er den verfolgenden Lehrer mit Pfefferspray besprüht haben soll. Durch mehrere Zeugen konnte der Jugendliche bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten werden. Das mutmaßlich entwendete Geld sowie das Pfefferspray wurden von den Einsatzkräften aufgefunden und sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Der durch das Pfefferspray verletzte Lehrer war zwischenzeitlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. (pol)