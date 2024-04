Technischer Fehler: Steckdose fängt in Orschel-Hagen Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

ORSCHEL-HAGEN. Zu einem Zimmerbrand in Orschel-Hagen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Montagmorgen ausgerückt. Gegen 2.50 Uhr wurde eine Rauchentwicklung aus einem Reihenhaus im Berliner Ring gemeldet. Wie sich herausstellte, war es in einem Zimmer, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einer Mehrfachsteckdose zu einem Brand gekommen, welcher durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Die 71- und 64-jährigen Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (md)