Technischer Defekt? Smart brennt bei Pfrondorf aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONDORF. Möglicherweise ein technischer Defekt hat am Dienstagabend zum Einsatz der Rettungskräfte auf der K6912 zwischen Pfrondorf und Dettenhausen geführt. Gegen 17.45 Uhr bemerkte der 30 Jahre alte Lenker eine Rauchentwicklung und Flammen an seinem Smart und stellte ihn im Bereich der Einmündung zum Sträßle nach Einsiedel in einer Ausbuchtung neben der Fahrbahn ab. Anschließend wählte er den Notruf. Die Feuerwehr, die daraufhin mit sechs Fahrzeugen und mehreren Dutzend Einsatzkräften anrückte, löschte das Auto, das komplett ausbrannte und abgeschleppt werden musste. Auch der Rettungsdienst war vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (pol)