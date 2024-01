Technischer Defekt: Auto brennt in Willmandingen komplett aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Geländewagens am Dienstagmittag in der Wilhelmstraße in Sonnenbühl-Willmandingen gewesen sein. Das berichtet die Polizei. Passanten bemerkten gegen 12.25 Uhr wie aus dem Geländewagen der Marke Polaris, der neben einer Garage geparkt war, Flammen schlugen und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr, die mit 21 Einsatzkräften vor Ort war, konnte trotz ihres raschen Einsatzes nicht mehr verhindern, dass das bereits in Vollbrand stehende Fahrzeug komplett ausbrannte, wobei auch die Garagenwand in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. (pol)