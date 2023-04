Taxi fährt in Reutlingen über Verkehrsinsel - Fahrgast leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Leichte Verletzungen hat ein Fahrgast in einem Taxi bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der K 6726 erlitten. Ein 23-Jähriger war gegen 12.20 Uhr mit einer Mercedes-Benz-E-Klasse auf der Kreisstraße von Betzingen herkommend in Richtung Degerschlacht unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit überfuhr er am Ortsbeginn eine Verkehrsinsel. Hierbei kollidierte der Pkw mit mehreren Verkehrszeichen. Ein sich auf der Rückbank befindlicher, 56 Jahre alter Fahrgast zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er musste zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an dem Mercedes wird auf knapp 30.000 Euro geschätzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Verkehrsinsel beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (pol)