Tübingen: Psychisch auffällige Frau randaliert in Bus und verletzt sich selbst

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt seit dem späten Montagabend gegen eine 49-Jährige unter anderem wegen Sachbeschädigung. Die psychisch auffällige Frau befand sich gegen 22.30 Uhr als Fahrgast in einem Bus und pöbelte dort zunächst mehrere Personen an. Nachdem sie einen Nothammer aus der Halterung gerissen hatte, schlug sie mit diesem auf eine Fensterscheibe ein. Die äußerst aggressive Frau verletzte sich hierbei leicht. Auch die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten konnten die 49-Jährige nicht beruhigen und mussten sie deshalb in Gewahrsam nehmen. Da sie sich gegen die polizeilichen Maßnahmen sperrte, wurden ihr Handschließen angelegt und sie letztlich aus dem Bus getragen. Nach der medizinischen Versorgung ihrer Verletzungen wurde sie in einer Fachklinik untergebracht. (pol)