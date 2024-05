Tübingen: Mann schläft am Steuer ein und verursacht Unfall auf der B27

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Für erhebliche Verkehrsbehinderungen und langen Rückstau hat ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße B27 am Ortseingang Tübingen gesorgt. Aufgrund eines Staus mussten ein 61-Jähriger und seine 57-jährige Beifahrerin in ihrem Mercedes Benz GLB nach dem Einfädelungsstreifen der Auffahrt Derendingen auf der B27 in Fahrtrichtung Tübinger Innenstadt anhalten. Der 63-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die B27 in selbiger Richtung und fuhr hier mit geringer Geschwindigkeit, aber ungebremst, auf den verkehrsbedingt stehenden Mercedes auf.

Der 63-Jährige räumte später ein, während der Fahrt eingeschlafen zu sein und hierdurch den Unfall verursacht zu haben. Während die Insassen des Mercedes leicht verletzt wurden und sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig zum Arzt begaben, blieben der 63 -jährige Unfallverursacher und seine 56-jährige Beifahrerin ersten Erkenntnissen zu Folge unverletzt.

An dem VW Golf des Unfallverursachers entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Mercedes GLB entstand unfallbedingt ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Führerschein des 63-Jährigen wurde vor Ort durch die Streifenbesatzung beschlagnahmt. Er wird sich nun strafrechtlich für den Unfall und die entsprechenden Folgen verantworten müssen. (pol)