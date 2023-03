Tödliche Attacke in Tübingen: Verdächtiger verhaftet

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach dem Tötungsdelikt am Donnerstag im Alten Botanischen Garten hat die Polizei einen 27 Jahre alten Mann festgenommen. Dieser steht in dringendem Tatverdacht, einen 23-Jährigen so schwer verletzt zu haben, dass dieser kurz darauf in einer Klinik seinen Verletzungen erlag, berichtet die Polizei. Die beiden Männer waren am Donnerstag gegen 17 Uhr zunächst in einen verbalen Streit geraten, in dessen Verlauf der 27 Jahre alte Tatverdächtige mit einem Messer auf den 23-Jährigen eingestochen haben soll. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung war dem 27-Jährigen zunächst die Flucht gelungen.

Mit Hochdruck arbeitete eine beim Kriminalkommissariat Tübingen eingerichtete 20-köpfige Ermittlungsgruppe an der Aufklärung der Tat, berichtet die Polizei. Dabei wurde auch Bildmaterial ausgewertet, das der Polizei von Zeugen zur Verfügung gestellt worden war. So konnte im Laufe des Freitags der 27-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert und am Abend, gegen 21 Uhr, durch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz an seiner Wohnanschrift in Tübingen widerstandslos festgenommen werden. In seiner Wohnung konnte Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden, darunter auch Teile der mutmaßlich bei der Tat getragenen Kleidung. Bereits am Donnerstagabend war in Tatortnähe ein Messer aufgefunden worden. Ob es sich hierbei um die Tatwaffe handeln könnte, wird noch untersucht.

Der 27-Jährige, der wegen Gewalt- und Betäubungsmitteldelikten polizeilich bekannt ist, macht derzeit von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Daher dauern auch die Ermittlungen zum genauen Hintergrund des Streits noch weiter an. Geprüft wird insbesondere, ob ein Bezug zu einem Drogendelikt bestehen könnte. Das Opfer war zurückliegend wegen Drogenhandels polizeilich in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wird der Beschuldigte, bei dem es sich um einen kroatischen Staatsangehörigen handelt, im Laufe des Samstags dem Haftrichter vorgeführt. (pol)