Streit unter Autofahrern eskaliert an Gomaringer Ampel - Zeugen gesucht

GOMARINGEN. Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Freitagmittag an der Kreuzung Tübinger Straße, Hechinger Straße, Nehrener Straße ereignet hat, sucht der Polizeiposten Gomaringen. Dort waren gegen 14.20 Uhr der Beifahrer eines VW Golf und der Fahrer eines Skoda Superb Kombi nach einem wohl zuvor auf der B27 stattgefundenen Verkehrsgeplänkel an einer Ampel aneinandergeraten, als beide nebeneinander anhalten mussten.

Nachdem man sich zunächst über die geöffneten Fenster eher weniger höflich ausgetauscht hatte, soll der 48 Jahre alte Fahrer des Skoda eine Plastikflasche durch die geöffneten Fenster geworfen haben. Dabei wurde der 22-jährige Beifahrer des VW ins Gesicht getroffen und so schwer verletzt, dass er nachfolgend ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste. Der Vorfall soll von mehreren anderen Autofahrern, darunter einer jüngeren Frau, die mit ihrem weißen Kleinwagen hinter dem Skoda stand und hupte, beobachtet worden sein. Der Polizeiposten Gomaringen bittet diese Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07072/914600 zu melden. (pol)