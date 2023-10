Streit um Pinkel-Vorfall auf Tübinger Supermarktparkplatz endet in Schlägerei

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Streit um die Verrichtung der kleinen Notdurft in der Öffentlichkeit hat am Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung geführt. So berichtet es die Polizei. Gegen 19.30 Uhr urinierte ein 44-Jähriger auf einem Supermarktparkplatz in der Eugenstraße in Tübingen. Er wurde von einem 41-jährigen Rollstuhlfahrer und dessen 22 Jahre alten Begleiterin auf sein Fehlverhalten angesprochen. Daraufhin entwickelte sich ein handfester Streit, wobei beide Parteien wechselseitig aufeinander einschlugen und der 41-Jährige Flaschen nach dem vormals Urinierenden und seiner 45-jährigen, ebenfalls anwesenden Ehefrau, warf. Bei der Auseinandersetzung wurde der 41-Jährige zudem aus seinem Rollstuhl geworfen. Nach ersten Ermittlungen zogen sich die Beteiligten keine ernsthaften Verletzungen zu. (pol)