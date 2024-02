Streit mit Pfefferspray am Bad Uracher Busbahnhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung am Freitagmittag in der Straße Beim Tiergarten. Gegen 13.15 Uhr war es dort im Bereich des Busbahnhofs zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 24 und 41 Jahre alten Männern gekommen, in die sich zwei weitere, noch Unbekannte einmischten und dabei auch Pfefferspray eingesetzt haben sollen.

Der 41-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein 24-jähriger Kontrahent konnte vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach den beiden noch flüchtigen Unbekannten verlief bislang erfolglos. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen zu den beiden Flüchtigen nach. (pol)