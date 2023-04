Streit in Reutlinger Firma zwischen Mitarbeitern und Chef eskaliert: Vier Polizisten verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Freitagabend ist es bei einer Firma in der Straße Am Heilbrunnen in Reutlingen zu einem Streit zwischen Beschäftigten und der Firmenleitung gekommen, berichtet die Polizei. Nachdem der Streit nicht ohne Polizei gelöst werden konnte, wurden um 17.45 Uhr Beamte vom Polizeirevier Reutlingen hinzugerufen. Der Streit eskalierte und die Beamten wurden von einem 27-Jährigen angegriffen.

Es mussten weitere Streifen, sowie Polizeihundeführer hinzugezogen werden. Der Beschuldigte griff die Polizistinnen und Polizisten weiter an, sodass dieser zu weiteren Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht wurde. Beim Einsatz wurden vier Polizeibeamte leicht verletzt. Der 27-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. (pol)