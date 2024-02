Streit in Reutlinger Disko - Drei Männer erleiden leichte Verletzungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen hat am frühen Samstagmorgen zum Einsatz von Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 2.45 Uhr meldeten mehrere Anrufer bei der Rettungsleitstelle eine bewusstlose Person in einer Diskothek Am Echazufer. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte drei leicht verletzte Personen fest. Nach ersten Ermittlungen war es auf der Tanzfläche zwischen den drei alkoholisierten Männern im Alter von 24, 43 und 44 Jahren aus bislang unbekannter Ursache heraus zum Streit gekommen. Dies mündete in einer handfesten Auseinandersetzung, welche sich in der Folge vor die Diskothek verlagerte. Die beiden 24 und 44 Jahre alten Männer wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (pol)