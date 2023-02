Streit bei Römerstein: Fünf Jugendliche durch Pfefferspray verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es unter zwei Personengruppen zu einer Auseinandersetzung an einem Bauwagen zwischen Römerstein und Donnstetten gekommen, berichtet die Polizei. Gegen 00.45 Uhr näherten sich zwei ungebetene Gäste dem Bauwagen und fingen mit der anderen Personengruppe einen Streit an. Kurz darauf zog einer der beiden hinzugekommenen jungen Männer ein Pfefferspray und setzte dieses gegen die andere Gruppe ein. Anschließend flüchteten beide Personen von der Örtlichkeit. Durch den Pfeffersprayeinsatz wurden fünf Jugendliche verletzt, die zum Teil vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt wurden.