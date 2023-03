Streit auf Parkplatz: Hat eine Autofahrerin einen Fußgänger in Bad Urach angefahren?

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen zu einem Vorfall am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatzareal eines Einkaufscenters in der Gebrüder-Gross-Straße in Bad Urach. Kurz vor 16 Uhr kam es dort den derzeitigen Ermittlungen zufolge im Zusammenhang mit einem Parkvorgang zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 42-Jährigen und einer 68 Jahre alten Frau, berichtet die Polizei. Im weiteren Verlauf soll der 42-Jährige eigenen Angaben zufolge vom anfahrenden roten Pkw der Frau touchiert worden und gestürzt sein.

Der Mann, der seinerseits auf die Motorhaube des Wagens eingeschlagen haben soll, erstattete später Anzeige bei der Polizei. Von dort wurde er vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auf Grund der widersprüchlichen Angaben werden Zeugen, die die Situation beobachtet haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer 071239240 zu melden. (pol)