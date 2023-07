Streifenwagen in Tübingen mit Bierflasche beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein zunächst Unbekannter hat am frühen Samstagmorgen einen am Tübinger Hauptbahnhof geparkten Streifenwagen beschädigt. Gegen 05:40 Uhr konnte anhand der vorhandenen Videoaufüberwachung ein 53-jähriger kroatischer Staatsangehöriger identifiziert werden, welcher mit einer Bierflasche gegen die Vorderseite des Dienstfahrzeuges schlug. Dabei wurden mutmaßlich die Stoßstange und der Scheinwerfer beschädigt. Der hierbei entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen. Der in Tübingen wohnhafte Mann muss mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechnen. (pol)