Stocherkahn kentert mit Fußballverein in Tübingen: Großeinsatz

TÜBINGEN. Ein Großaufgebot der Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und Polizei ist am Samstagnachmittag gegen 17.07 Uhr in die Gartenstraße an den Neckar ausgerückt. Dort war ein gekenterter Stocherkahn gemeldet worden.

Vor Ort konnte tatsächlich festgestellt werden, dass ein Stocherkahn mit 14 Personen eines Fußballvereins gekentert war und sich noch drei Personen im Neckar befanden. Alle weiteren Mitfahrer schwammen ans Ufer und kletterten dort an Land. Es wurde keine der Personen ernsthaft verletzt. Lediglich vier Personen mussten wegen Unterkühlung kurzzeitig durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden.

Ihre Tour durch Tübingen setzten die Mitglieder des Fußballvereins anschließend zu Fuß fort. Während des Einsatzes der Rettungskräfte war die Gartenstraße voll gesperrt. (pol)