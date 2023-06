Starke Rauchentwicklung in Sonnenbühl - Pfanne auf Herd vergessen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in die Bolbergstraße nach Willmandingen ausgerückt. Dort war in einem Wohnhaus beim Kochen eine Pfanne auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden, weshalb es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die alarmierte Feuerwehr konnte die brennende Pfanne rasch löschen. Außer Rauchgasniederschlag an der Küchendecke entstand augenscheinlich kein Schaden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (pol)