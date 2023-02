Stark gebremst: Mehrere Personen stürzen bei Busfahrt nach Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/PFULLINGEN. Nach einem Unfall in einem Bus der Linie 2, der sich am Dienstagabend, gegen 19.10 Uhr, auf der Fahrt von Reutlingen nach Pfullingen ereignet hat, sucht die Polizei mögliche Geschädigte. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, nachdem der Busfahrer in der Reutlinger Gartenstraße auf Höhe der Aulberstraße offenbar stark gebremst hatte. Dabei waren offenbar mehrere Personen gestürzt und hatten sich zumindest teilweise auch verletzt.

Da der Busfahrer seine Fahrt nach Pfullingen fortsetzte, erfolgte die Unfallaufnahme nach Alarmierung der Polizei durch eine Zeugin in Pfullingen, wo der Bus im Bereich Ahlsberg angetroffen wurde. Da die möglichen Geschädigten jedoch im Stadtgebiet Pfullingen bereits ausgestiegen waren, sind diese noch unbekannt. Sie und weitere Insassen des Busses, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0712199180 beim Polizeirevier Pfullingen oder unter 071219423333 beim Polizeirevier Reutlingen, wo die abschließende Bearbeitung des Unfalls erfolgt, zu melden. (pol)