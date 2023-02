Sprayer in Tübingen auf frischer Tat ertappt

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten stehen in der Stadt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 21-Jährigen und eine 16-Jährige. Am Samstag um 22.12 Uhr teilten Zeugen über die Notrufnummer 110 mit, dass zwei Personen im Fahrrad-/Fußgängertunnel zwischen Haagtor und Derendinger Allee in Tübingen die Tunnelwand besprühen würden. Das berichtet die Polizei. Beim Eintreffen der Streifen flüchteten die Personen zunächst, konnten aber kurze Zeit später in der Neckarhalde aufgegriffen werden. Der Schaden an der Wand beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (pol)