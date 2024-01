Sieben Autos in Reutlingen mit Farbe beschmiert - vier mit Hakenkreuzen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sieben Fahrzeuge sind von Mittwoch auf Donnerstag in der Hermann-Ehlers-Straße mit Farbe besprüht worden. Ein Geschädigter verständigte am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr die Polizei, nachdem er die Schmierereien entdeckt hatte. Vor Ort stellten die Beamten zunächst fünf abgestellte Fahrzeuge verschiedener Marken fest, die mit schwarzer Farbe besprüht worden waren. Zwei weitere Geschädigte meldeten sich im Lauf des Donnerstags. Während an drei Fahrzeugen Farbflecke und ein unlesbarer Schriftzug festgestellt wurden, waren an vier weiteren Fahrzeugen offenbar wahllos Hakenkreuze angebracht worden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zudem waren am Mittwoch, zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr, die Klingelschilder eines Mehrfamilienhauses in der nahegelegenen Kurt-Schumacher-Straße besprüht worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. (pol)