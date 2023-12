Sichtschutz in Reutlingen abgebrannt - Verdacht auf Brandstiftung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem kleineren Brand sind die Einsatzkräfte am frühen Donnerstagmorgen, gegen drei Uhr, in die Albstraße in Reutlingen ausgerückt. Dort war aus noch unbekannter Ursache eine Folie, die als Sichtschutz an einem Bauzaun am Fußweg zwischen der Albstraße und dem Hammerweg angebracht war, abgebrannt, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich um den glimmenden Kunststoff. Bis auf den abgebrannten Sichtschutz entstand kein weiterer Sachschaden. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung.