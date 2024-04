Senior kracht mit Auto bei Metzingen in Maschendrahtzaun

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag auf der Neuffener Straße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 90-Jähriger gegen 13.50 Uhr in Richtung Kappishäusern. Im Bereich einer Rechtskurve kam der Senior mit seiner Mercedes-Benz A-Klasse aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Maschendrahtzaun. Durch die Kollision wurden sowohl der Zaun als auch der Pkw erheblich beschädigt. Die Verletzungen des 90-Jährigen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Das verunfallte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Durch die Einsatzmaßnahmen kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. (pol)