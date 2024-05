Sekundenschlaf am Steuer: 18-Jähriger verursacht Unfälle in Pfullingen und flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt gegen einen 18-Jährigen, der am Sonntagabend mehrere Verkehrsunfälle verursacht hat. Gegen 21 Uhr befuhr er als Lenker eines VW California Beach die K 6729 in Fahrtrichtung Pfullingen, als er den polizeilichen Ermittlungen zufolge aufgrund Sekundenschlafs auf Höhe der dortigen Bauernhöfe nach rechts von der Fahrbahn abkam und ein Verkehrszeichen überfuhr.

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und ohne das auf der Fahrbahn liegende Verkehrszeichen abzusichern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Kurze Zeit später befuhr die Lenkerin eines VW Touran ebenfalls die Strecke in Richtung Pfullingen. Hier erkannte sie in der Dunkelheit das nicht gesicherte Verkehrszeichen zu spät und musste auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Ein ihr entgegenkommender, 28-jähriger Lenker eines VW Golf musste, um ein Kollision zu vermeiden, nach rechts ausweichen und beschädigte hierbei seinen PKW. Der 18-Jährige kam im Laufe der Unfallaufnahme an die Örtlichkeit zurück. Er sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt. (pol)