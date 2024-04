Sekundenschlaf: 26-Jährige kommt in Tübingen von Straße ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ihren Führerschein musste eine 26-Jährige abgeben, die am Montagmorgen auf der Alte Landstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war laut Polizei gegen acht Uhr mit ihrem Seat Leon auf der Alte Landstraße von Bühl in Richtung Tübingen unterwegs, als sie den polizeilichen Ermittlungen zufolge in Höhe der Einmündung Weinbergstraße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Sekundenschlaf zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Nachfolgend schanzte sie über die erste und dann auch über die zweite Verkehrsinsel und überfuhr ein Verkehrszeichen, bevor sie über eine Grünfläche, einen Fuß- und Radweg fuhr und letztendlich gegen eine Hauswand krachte, an der ihr völlig demolierter Wagen zum Stehen kam. Eine Untersuchung oder eine Behandlung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst verweigerte sie.

Hinweise auf Medikamente

Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf die Einnahme von zur Fahruntüchtigkeit führenden Medikamenten ergaben, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Ihr Führerschein wurde noch am Unfallort beschlagnahmt. Ihr Seat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 12.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zu den Sachschäden an den Verkehrseinrichtungen und der Hauswand liegen noch keine Informationen vor. (pol)