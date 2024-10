Sechs Schwerverletzte bei Unfall in Albstadt - Junge in Klinik geflogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALBSTADT. Sechs Verletzte und zwei Autos mit Totalschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Truchtelfinger Straße in Albstadt-Ebingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war eine 67-Jährige gegen 14.30 Uhr mit ihrem BMW auf der Truchtelfinger Straße in Richtung Truchtelfingen unterwegs, als sie mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach links und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Renault eines 68-Jährigen.

Dabei wurden die Unfallverursacherin, ihre Beifahrerin, der Renault-Fahrer und seine drei Mitfahrer schwer verletzt. Während fünf der Verletzten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten, wurde ein zehnjähriger Junge im Renault so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste.

Beide Autos, an denen jeweils Totalschaden von insgesamt rund 23.000 Euro entstanden war, mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Neben dem Rettungsdienst, der mit fünf Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort war, war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Trochtelfinger Straße musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Diese Sperrung dauert derzeit (Stand 16.45 Uhr) noch an. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. (pol)