Schwerverletzter Motorradfahrer in Mössingen: Unfallbeteiligter flieht

MÖSSINGEN. Schwer verletzt wurde am Mittwochvormittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf Höhe des Nordringes. Gegen 09.45 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seiner Kawasaki die Kreisstraße 6934 in Richtung des Kreisverkehres an der Landesstraße 384. Kurz vor der Einmündung an der Ludwigstraße überholte er drei vor ihm fahrende Pkw.

Ein bislang unbekannter weißer Kleinwagen, der aus der Ludwigstraße nach rechts in Richtung Nordring einbog, missachtete die Vorfahrt des 19-Jährigen, welcher sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Überholvorganges noch auf dem linken Fahrstreifen befand. Der Kraftradfahrer erkannte dies, leitete eine Gefahrenbremsung ein und wich zur Seite aus. Ob es hierbei zu einem Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen kam ist bislang nicht bekannt. Aufgrund seiner Ausweichmanövers kollidierte der 19-jährige Fahrer mit dem Bordstein auf der linken Seite, verlor die Kontrolle und kam zu Fall. Während sich Ersthelfer um den Verletzten kümmerten, entfernte sich der weiße Pkw von der Unfallstelle.

Der Motorradfahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 8.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat zur Klärung des genauen Unfallherganges einen Gutachter hinzugezogen und bittet Zeugen, sich unter 07071/972-8660 zu melden. (pol)