Schwerverletzt ins Krankenhaus: Arbeiter stürzt auf Reutlinger Baustelle drei Meter tief

REUTLINGEN. Mit schweren Verletzungen, die er sich auf einer Baustelle in der Alteburgstraße zugezogen hatte, ist laut Polizei ein Bauarbeiter am Dienstagnachmittag mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Der 32-Jährige war dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge gegen 14.40 Uhr auf ein Gerüst gestiegen und anschließend von diesem etwa drei Meter in die Tiefe gestürzt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung musste der Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht werden. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)