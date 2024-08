Schwerer Unfall: Motorradfahrer übersieht Lkw bei Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Lkw am Mittwochvormittag bei Baisingen erlitten. Der 81-Jährige war gegen 11.50 Uhr mit seiner BMW auf der K 6940 unterwegs und wollte nach links auf die L 1361 in Richtung Nagold abbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Lkw eines 36 Jahre alten Mannes. Der Senior prallte mit seiner Maschine gegen die linke Seite des Lasters und stürzte im Anschluss zu Boden.

Hierbei zog sich der ältere Mann so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden musste. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 5.500 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 19 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Die L 1361 musste während der Unfallaufnahme bis 13.25 Uhr voll gesperrt werden. (pol)