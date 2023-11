Schwelbrand in Reutlingen: Bei Arbeiten entzündet sich Dämmmaterial

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Schwelbrand ist es am Samstagnachmittag in der Schweidnitzer Straße in Reutlingen gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 14.40 Uhr wurden an einem Reihenhaus Abdichtungsarbeiten mit einem Gasbrenner durchgeführt. Im Bereich der Dehnungsfuge zum Nachbarhaus hat sich das dahinter befindliche Dämmmaterial entzündet, was zu einem Schwelbrand führte. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Reutlingen, welche mit sechs Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. (pol)