Schwarze Rauchwolke zu sehen: Hang brannte bei Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein zunächst gemeldeter Waldbrand hat am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf einem Flurstück im Gewann Galgenberg, in der Verlängerung des Bleicherwäldlesweg geführt. Bereits auf der Anfahrt über die Bundesstraße war die schwarze, aufsteigende Rauchsäule schon von weitem sichtbar, was zu zahlreichen Notrufen in den Einsatzleitstellen führte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf ein in Vollbrand stehendes Hangstück. Dort waren etwa 150 Quadratmeter trockenes Gras, dürres Gestrüpp, mehrere Bäume und Thuja-Hecken in Brand geraten.

Die Feuerwehr, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte durch ihr rasches und professionelles Eingreifen den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Wälder verhindern. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte unachtsam entsorgte und noch nicht vollständig ausgekühlte Asche die Ursache für das Feuer gewesen sein. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)