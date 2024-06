Schwanenfamilie sorgt in Neckartenzlingen für Stau - Polizei greift ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

NECKARTENZLINGEN. »Entschuldigung, wo geht’s zum Neckar?«, hat sich offenbar eine sechsköpfige Schwanenfamilie jüngst in Neckartenzlingen gefragt. Sie sorgte dort auf dem Marktplatz laut Polizeipräsidium Reutlingen nicht nur für Aufsehen, sondern auch für Stau. So hieß es: »Eine Streife stellte nach den letzten Regengüssen in Neckartenzlingen im Bereich des Marktplatzes fest, dass der Verkehr stark stockte.«

Offenbar hatte sich das Schwanenpaar mit ihren vier Kindern verirrt. »Kein Wunder, bei dem Wetter«, schtrieb die Polizei auf Facebook unsd bezog sich damit auf die Regengüsse der letzten Tage. »Aufmerksame Passanten betreuten die Plattfüße schon, weil sie im Bereich einer stark befahrenen Straße umherirrten«, hieß es weiter.

Polizisten halfen weiter, indem sie der Schwanenfamilie kurzerhand Geleitschutz zurück zum Neckarufer gaben. (GEA/pol)