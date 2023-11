Schuss in Stuhl abgegeben: Lustnauer Wettbüro überfallen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN-LUSTNAU. Ein mit einer scharfen Pistole bewaffneter Unbekannter hat am Dienstagnachmittag ein Geschäft für Sportwetten in der Pfrondorfer Straße überfallen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge betrat der Maskierte kurz nach 17 Uhr das Wettbüro und forderte unter Vorhalt einer Pistole vom Mitarbeiter die Aushändigung von Bargeld. In der Folge gab der Täter einen offenbar gezielten Schuss in einen Stuhl ab und flüchtete danach ohne Beute zu Fuß in Richtung Adlerkreuzung. Der Mitarbeiter sowie drei anwesende Kunden blieben unverletzt.

Der Täter konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nicht mehr angetroffen werden. Der Kriminelle ist circa

195 Zentimeter groß und schätzungsweise 100 Kilogramm schwer. Bekleidet war er mit einer blaugrauen Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift im Brustbereich sowie einer blauen Arbeitshose. Außerdem trug er dunkle Handschuhe, eine schwarze Wollmütze und einen schwarzen Schal, den er bis über die Nase ins Gesicht gezogen hatte. Zeugen, die die Tat oder die Flucht des Unbekannten beobachtet haben oder Hinweise zu seiner Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 beim Kriminalkommissariat Tübingen zu melden. (pol)