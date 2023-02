Schlägerei mit über 50 Personen in Reutlingen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

REUTLINGEN. Zwei Leichtverletzte Personen sind das Ergebnis einer Auseinandersetzung am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Federnseestraße. Der Polizei wurde eine Schlägerei mit über 50 Personen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Streifen waren die Hauptbeteiligten bereits geflüchtet. In der Federnseestraße hielten sich noch ca. 15 Personen auf, teilt die Polizei mit.

Wie sich später herausstellte handelte es sich hier um Zeugen. Auf Grund der hohen Anzahl der gemeldeten Personen waren 13 Streifenbesatzungen im Einsatz. Nach den bisherigen Ermittlungen regte sich ein 20-jähriger Besucher in einem Treffpunkt für Jugendliche über eine Nichtigkeit auf. Im Außenbereich geriet er mit einem 15-Jährigen darüber in einen Streit.

Bei dem anschließenden Gerangel soll der 20-Jährige ein Messer gezogen und versucht haben auf den 15-Jährigen einzustechen. Weiterhin soll der Tatverdächtige mit einem Schlagstock auf einen 16-Jährigen eingeschlagen haben. Beide Geschädigte wurden leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (pol)