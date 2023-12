Schlägerei in Reutlingen: Beteiligter mit Pfefferspray besprüht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei junge Männer sind am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs in Reutlingen in einen handfesten Streit geraten. Das berichtet die Polizei. Hierbei soll ein 19-Jähriger gegen seinen 17-jährigen Kontrahenten auch Pfefferspray eingesetzt haben. Ernstlich verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge keiner der Beteiligten. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zum Auslöser der Auseinandersetzungen aufgenommen. (pol)