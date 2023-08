Scheibe eingeschlagen - Einbrecher in Reutlinger Arbeitsagentur

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In ein Bürogebäude in der Albstraße, bei dem es sich nach Informationen des GEA um die Agentur für Arbeit handelt, ist ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen eingebrochen.

Bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Einbrecher gegen ein Uhr eine Glasscheibe zerstört haben und ins Gebäude eingedrungen sein. Vermutlich verletzte er sich dabei und flüchtete. Soweit bislang bekannt ist, wurde nichts gestohlen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)