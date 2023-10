Sachbeschädigung an Tübinger Kirche und ehemaliger Synagoge

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Polizei in Tübingen sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich am Donnerstag an der Dietrich-Bonnhoeffer-Kirche in der Straße Berliner Ring ereignet hat.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen machte sich ein Unbekannter zwischen neun Uhr und 18 Uhr an mehreren aus der Gedenkstätte der ehemaligen Synagoge in Tübingen stammenden Gedenksteinen zu schaffen, die im Eingangsbereich der evangelischen Kirche angebracht waren. Dabei wurde die Befestigung der Steine beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 07071/972-8660 Hinweise von Zeugen entgegen, die dort im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (pol)