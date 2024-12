S-Bahn zwischen Wendlingen und Plochingen: Unbekannte schmoren Sitze an und spucken ins Abteil

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLOCHINGEN. Zu einer Sachbeschädigung durch bislang unbekannte Täter ist es am Freitagabend, 29. November, in einer S-Bahn der Linie S1 zwischen Wendlingen und Plochingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen mehrere unbekannte Personen in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 21.40 Uhr im 1. Klasse Abteil mehrere Sitzgelegenheiten angeschmort und mehrfach ins Abteil gespuckt haben. Dies wurde der zuständigen Bundespolizei durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn gemeldet. Die hierbei entstandene Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Hinweise zur Tat oder den noch unbekannten Personen werden unter der Rufnummer 0711-870350 entgegengenommen. (pol)