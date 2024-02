Rucksack geraubt: Frau in Bad Urach mit Messer bedroht

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Wegen des Verdachts eines Raubdelikts ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen, nachdem eine Fußgängerin am Dienstagabend auf einem Waldweg in Bad Urach zwischen den Straßen Am Samuelstein und der Breitensteinstraße von zwei Unbekannten angegangen wurde. Die 19-Jährige war gegen 20.20 Uhr zu Fuß auf dem Weg unterwegs, als sie auf einer Bank kurz vor der Breitensteinstraße auf zwei unbekannte Männer traf.

Einer der beiden soll die Geschädigte daraufhin mit einem Messer bedroht und ihre Wertsachen gefordert haben. In der Folge entwickelte sich ein Gerangel zwischen den zwei Personen. Unter Zurücklassung ihres Rucksacks gelang der 19-Jährigen die Flucht. Sie erlitt leichte Verletzungen, die ambulant von einer Rettungswagenbesatzung versorgt wurden.

Eine nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief ohne Erfolg. Der Haupttäter wird als etwa 17 bis 20 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Hose und einer hellen Jacke bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten und seinem Begleiter geben können oder im Umfeld des Tatorts ein Motorrad oder einen Roller bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 071219423333 beim Kriminalkommissariat Reutlingen zu melden. (pol)