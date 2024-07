Rottenburg: Von der Fahrbahn abgekommen und Unfallauto einfach stehengelassen

Die Felge und Reifen eines Wagens liegen an einer Bundesstraße.

ROTTENBURG. Ein Autofahrer hat sich am frühen Sonntagmorgen nach einem Verkehrsunfall von der Unfallstelle entfernt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein BMW-Lenker gegen 4.40 Uhr auf der Dorfstraße in Richtung Frommenhausen unterwegs, als er am Ortsausgang von Schwalldorf im Kurvenbereich offenbar die Kontrolle über den Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach circa 40 Metern kam der Pkw auf einem Hügel zum Stehen.

Der BMW, dessen Lenker sich nach dem Unfall entfernt hatte, musste mit einem geschätzten Blechschaden in Höhe von circa 15.000 Euro abgeschleppt werden. Zur Unfallstelle war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften ausgerückt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zum Fahrer aufgenommen. (pol)