Rottenburg: Kinder alleine in Wohnung gelassen, Essen angebrannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt derzeit gegen eine 30-jährige Mutter von zwei Kindern wegen des Verdachts einer Aufsichtspflichtverletzung. Am Freitagabend löste gegen 18.55 Uhr ein Rauchmelder in der Wohnung der Familie in der Graf-Wolfegg-Straße aus, woraufhin die Feuerwehr und die Polizei verständigt wurden. Mittels eines zugeführten Schlüssels konnte die Wohnung geöffnet werden, in welcher sich zu diesem Zeitpunkt ein 10-jähriges Mädchen und ihr 5-jähriger Bruder allein aufhielten. Beide blieben aufgrund ihres reaktionsschnellen Verhaltens zum Glück unverletzt und konnten in den Außenbereich verbracht werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass die beiden Kinder zuvor versucht hatten, sich selbst etwas zu kochen.

Dabei kam es jedoch zu einer Rauchentwicklung, die den entsprechenden Alarm auslöste. Sachschaden entstand augenscheinlich keiner. Die 30-jährige Mutter der beiden Kinder befand sich nicht in der Wohnung und konnte auch nicht erreicht werden, weswegen die Kinder zum Polizeirevier Rottenburg gebracht wurden. Erst einige Zeit nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort kam die Mutter der beiden Kinder ebenfalls zum Polizeirevier Rottenburg und gab an, einkaufen gewesen zu sein. Aufgrund der Gesamtumstände wurde das Kreisjugendamt einschaltet. Die Kinder wurden nach Abschluss der Maßnahmen an die Familie übergeben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. (pol)