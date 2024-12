Bitte aktivieren Sie Javascript

ALTENRIET. Schwere Verletzungen hat sich ein 68-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag zugezogen. Der Mann befuhr mit seinem elektrischen Rollstuhl gegen 12.30 Uhr eine ansteigende Einfahrt in der Straße Alte Steige in Altenriet und verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über den Rollstuhl. Er fuhr einen Abhang hinunter und stürzte. Anwohner hörten die Hilferufe des Verletzten, der in der Folge vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. (pol)