Riskante Fahrt unter Drogeneinfluss in Reutlinger Karlstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Vorfall am Samstagabend in der Reutlinger Innenstadt. Eine zivile Streifenwagenbesatzung war gegen 22.20 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Karlstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie im Bereich des Listplatzes von einem Audi A8 rechts über die für Linienbusse vorgesehene Fahrspur mit überhöhter Geschwindigkeit überholt wurde.

In der Folge wechselte der Audi-Lenker immer wieder stark beschleunigend und abbremsend zwischen den Fahrzeugen auf den beiden Fahrstreifen. An der Einmündung mit der Eberhardstraße bog der Audi-Lenker nach rechts ab und konnte schließlich in der Benzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass der 24 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte.

Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten. Zeugen, die die riskante Fahrt beobachtet haben oder möglicherweise davon gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (pol)