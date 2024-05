Reutlinger Seniorin wird Opfer eines Schockanrufs

Wer einen Anruf erhält, in dem die Polizei Bargeld verlangt, sollte gleich auflegen und den Notruf wählen.

REUTLINGEN. Eine über 70 Jahre alte Frau aus Reutlingen ist am Montag Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Ein vermeintlicher Rechtsanwalt meldete sich am Mittag telefonisch bei der Frau und gab an, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und zur Vermeidung einer angeblichen Haftstrafe eine Kaution zu hinterlegen sei. Das teilt die Polizei mit.

Die Seniorin schenkte dem perfiden Anrufer Glauben und übergab am Nachmittag Bargeld und Gegenstände im fünfstelligen Euro-Wert an einen Komplizen des Anrufers. Im Laufe des Tages flog der Betrug auf und sie erstattete Anzeige beim Polizeirevier Reutlingen. Von dem Abholer liegt bislang keine konkrete Beschreibung vor.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: