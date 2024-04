Rettungshubschrauber im Einsatz: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Sonnenbühl

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen und hohem Sachschaden hat sich am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 382 zwischen Erpfingen und Undingen ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Mercedes gegen 16.45 Uhr die L382 von Erpfingen kommend. Im Verlauf einer unübersichtlichen Kurve setze er zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an.

Beim Erkennen eines entgegenkommenden Audi, welcher durch eine 70-Jährige gelenkt wurde, wich der Mercedes-Fahrer leicht nach rechts aus. Hierbei touchierte er den überholten Lastwagen und kollidierte in der Folge frontal mit der entgegenkommenden 70-Jährigen, die einen Zusammenstoß trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern konnte. Beide Insassen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr an der Unfallstelle befreit werden.

Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der schwerverletzte Unfallverursacher mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die ebenfalls schwerverletzte 70-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich nach ersten Schätzungen auf circa 30.000 Euro belaufen. Der betroffene Streckenabschnitt musste für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Neben dem Rettungsdienst, welcher mit vier Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber vor Ort war, befand sich die Freiwillige Feuerwehr Sonnenbühl mit drei Fahrzeugen an der Unfallstelle. (pol)