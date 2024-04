Rennrad-Fahrer in Reutlingen durch Auto leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag an der Einmündung Sondelfinger Straße / Storlachstraße in Reutlingen leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, fuhrt der 38-jährige Fahrradfahrer gegen 16.00 Uhr mit seinem Rennrad auf der Sondelfinger Straße von Sondelfingen kommend in Richtung Innenstadt.

Ein 19-jähriger Autofahrer übersah mit seinem VW Golf beim Linksabbiegen von der Storlachstraße in die Sondelfinger Straße den bevorrechtigten Radfahrer. Es kam zur Kollision, der Fahrer des Rennrades stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst verbrachte ihn mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am hochwertigen Rennrad wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Am Pkw entstand Sachschaden von circa 750 Euro. (pol)